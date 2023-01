Cindy Lehmann und Juan Alibrahim präsentieren an der Rezeption stolz das neue 3-Sterne-Zertifikat für ihr Hotel. Foto: Florian Mielke up-down up-down Von Dehoga zertifiziert Hotel Goldenstedt in Delmenhorst erhält erneut drei Sterne Von Florian Mielke | 31.01.2023, 11:01 Uhr

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat dem Hotel Goldenstedt in Delmenhorst wieder als einzigem Gasthaus in der Stadt drei Sterne verliehen. Diese zu halten, ist aber nicht ganz so einfach.