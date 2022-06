Freuen sich über den Start des Projektes (von links): Petra Debbeler, Maria Bley, Oberbürgermeisterin Petra Gerlach, BBS-II-Schulleiter Ulrich Droste, Eckart von Hirschhausen, Humortrainer Andreas Bentrup, Markus Weise und Workshop-Leiterin Lea Böttger FOTO: Florian Mielke „Humor in der Pflege“ Leuchtturmprojekt startet in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg Von Florian Mielke | 16.06.2022, 09:23 Uhr

Pflegekräfte und Auszubildende in Pflegeberufen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg können in den kommenden drei Jahren Workshops der Stiftung „Humor hilft Heilen“ von Prof. Dr. Eckart von Hirschhausen besuchen. Damit helfen sie nicht nur den Patienten.