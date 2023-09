Einmal mehr hat sich das Team des Tierschutzvereins Delmenhorst und Umgebung über großen Zulauf zum alljährlichen Hoffest auf dem Tierschutzhof im Westen der Stadt freuen können. Mehrere Hundert Tierliebhaber, so schätzt Pressesprecherin Ulrike Büthe-Klasen, tummelten sich am Sonntag über den Tag verteilt auf dem Gelände des Tierschutzvereins am Schillbrok 5.

Zwei runde Geburtstage boten zusätzlichen Anlass

„Das war der Wahnsinn, ein schöner Wahnsinn“, freut sich Büthe-Klasen über das große Interesse der Öffentlichkeit und die damit verbundene Unterstützung der Arbeit des Tierschutzhofes. Denn wie gewohnt kommen die erzielten Erlöse, vom Verzehr von Kuchen und Pommes bis zur stark nachgefragten Tombola, laut der Vereinssprecherin vollständig den Tieren zugute, die im Tierschutzhof Obhut finden.

Das bunte Treiben, zu dem unter anderem zahlreiche Aussteller mit ihren Info- und Verkaufsständen rund um den Tierschutz und Tierbedarf sowie die von den kleinen Besuchern rege genutzte Hüpfburg beitrugen, stand diesmal auch im Zeichen zweier runder Geburtstage: Der ausschließlich mit Spenden finanzierte Tierschutzverein ist vor 70 Jahren aus der Taufe gehoben worden. Und seit dem Jahr 2003 betreibt der Verein den Tierschutzhof in Schillbrok und bietet dort Katzen, Hunden und Kleintieren bis zur Vermittlung ein schützendes Zuhause.

Pilzinfektion: Behandlung der Tiere ist abgeschlossen

Großer Beliebtheit erfreuten sich auch beim diesjährigen Hoffest die Führungen. Dabei musste sich Volker Thies, der diese Aufgabe traditionell übernimmt, diesmal auf den Außenbereich mit Ställen und Gehegen beschränken, die Katzen- und Hundewohnungen mussten infolge einer im August ausgebrochenen Pilzinfektion durch beschlagnahmte Katzen ausgespart werden.

Die medikamentöse Behandlung der betroffenen Tiere konnte laut Ulrike Büthe-Klasen bereits kurz vor dem Hoffest abgeschlossen werden. In den kommenden Tagen werden nun Proben bei den Tieren entnommen, dann dauert es noch mal rund eine Woche, bis die Ergebnisse vorliegen. Davon hänge dann ab, ob der Tierschutzhof voraussichtlich ab der 41. Kalenderwoche wieder öffnen kann. „Wir sind guter Dinge“, sagt Büthe-Klasen.