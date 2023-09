Die Stadtverwaltung Delmenhorst und viele Weggefährten trauern um Ibrahim Tuner, der am vergangenen Mittwoch verstorben ist und am Freitag, 15. September, auf dem muslimischen Begräbnisfeld des Friedhofs Bungerhof beerdigt wurde. Mit ihm ist „ein großer Delmenhorster gegangen“, wie beispielsweise sein SPD-Genosse Deniz Kurku erklärt.

Ein Vorbild für andere

Tuner kam 1973 als türkischer Einwanderer nach Deutschland, arbeitete unter anderem lange beim Stahlwerk Klöckner in Bremen. In Delmenhorst engagierte er sich früh für viele Belange der Mitbürger und kam 1996 in den Stadtrat. „Er war damit ein Pionier“, sagt Kurku unserer Redaktion. Denn Tuner war der erste Nicht-EU-Zuwanderer, der das schaffte und somit ein Vorbild. „Er war immer ein Mittler zwischen den Menschen“, sagt Kurku weiter, „zwischen Generationen und Kulturen. Die Trauer ist sehr groß.“

Als „heimlicher Bürgermeister Düsternorts“ galt Tuner wegen seines langjährigen Einsatzes in dem Stadtteil. Aber Kurku betont, dass er auch in anderen Stadtteilen sehr intensiv wirkte. Das habe für viel Respekt und Vertrauen gesorgt.

Ehrendes Andecken der Stadt

Dazu kam auch ein langes politisches Engagement: Während seiner Ratsangehörigkeit zwischen 1996 und 2016 habe sich Tuner sehr engagiert für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger ein, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt Delmenhorst. „Er war unter anderem langjähriges Mitglied im Ausschuss für Bürgerangelegenheiten sowie im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur und im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten“, so die Stadtverwaltung. „Zudem war er Vorsitzender im Ausschuss für Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr. Seit 2021 war Tuner außerdem im Seniorenbeirat tätig.“ Die Stadt trauere und werde dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

„Sehr verlässlich und menschlich zugewandt“

Ein weiterer Weggefährte Tuners ist der ehemalige Oberbürgermeister sowie SPD- und Awo-Urgestein Harald Groth. Tuner sei zuletzt schwer krank gewesen, seine Familie habe sich hervorragend um ihn gekümmert. In ihrem Kreis sei er gestorben. „Er war ein fleißiger Mensch, und sehr verlässlich und menschlich zugewandt“, sagt Groth. Zudem habe Tuner ein sehr klassisches Verständnis von Sozialdemokratie gehabt: „Loyal und vertrauensvoll, auch wenn man eine andere Meinung hat.“

Tuner habe eine tolle Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund geleistet und auch dafür gesorgt, dass sich diese Menschen auch in muslimischen oder alevitischen Gemeinden zurechtfinden könnten. Dass es das muslimische Gräberfeld auf dem Friedhof Bungerhof gebe, in dem er nun selbst beerdigt wurde, sei auch maßgeblich Tuners Initiative zu verdanken. Zudem habe er sich im Aufsichtsrat der kommunalen Baugenossenschaft GSG dafür starkgemacht, dass Zugewanderte an gute Wohnungen kommen.

SPD Delmenhorst: Er wird unvergessen bleiben

Lilo Lettau, wie Tuner Mitglied der Awo und mit ihm im Seniorenbeirat, beschreibt Tuner als sehr engagiert für alle soziale Belange und als Mann mit einem großen Interesse an anderen Menschen und ihren Problemen. Die SPD Delmenhorst schrieb am Freitag: „Wir verlieren mit Ibrahim Tuner ein sehr engagiertes, loyales, aber auch kritisches Mitglied. Wir danken unserem Genossen und Freund für seine Treue und seinen unermüdlichen Einsatz. Er wird uns unvergessen bleiben.“

Tuner wurde 73 Jahre alt. Mit seiner Frau Sabiha feierte er im Dezember 2017 die Goldene Hochzeit. Beide stammen aus einem Dorf im Südosten der Türkei, wo sie einander vermittelt wurden und ein Jahr später heirateten. Sie bekamen vier Kinder.