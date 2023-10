Bei Angehörigen und Betreibern des Delmenhorster Familienzentrums Fröbelschule steigt die Sorge, dass es die von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebenen Einrichtung in einigen Monaten nicht mehr geben könnte. Leiterin Yvonne Baumgart hat am Freitag auf der Seite change.org eine Petition ins Leben gerufen, die auf den Erhalt des Familienzentrums abzielt.

Rat schiebt Entscheidung um Fortbestand auf

Zum Hintergrund: Das Familienzentrum muss aus seinen derzeitigen Räumen in dem Schulgebäude an der Fröbelstraße ausziehen, weil die Förderschule an der Karlstraße an ihrem Außenstandort mehr Platz benötigt. Die Stadtverwaltung hat die frühere Kita Rappelkiste an der Breslauer Straße als neues Domizil vorgeschlagen. Aber: Der Rat hat aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Delmenhorst Redebedarf. Eine Entscheidung wurde in der jüngsten Ratssitzung vertagt.

Leiterin: Es droht ein herber Verlust

Yvonne Baumgart schreibt in der Petition: „Aktuell ist die Fortführung des Delmenhorster Familienzentrums Fröbelschule nicht gesichert. Durch den Wegfall des Familienzentrums würden viele Bildungs- und Beratungsprojekte ohne Räumlichkeiten dastehen bzw. ganz wegfallen, was einen herben Verlust für die Menschen der Stadt Delmenhorst bedeuten würde.“ Die finanzielle und soziale Lage bei Bürgergeldempfängern und Zuwanderern seien durch die Corona-Pandemie, Kriege und Inflation angespannt, ihnen drohe der „Verlust der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“. Angebote wie die Beratung im Kontakt mit den Behörden oder Sprachkurse würden dabei helfen, „Missverständnisse oder völliger Machtlosigkeit“ vorzukommen.

Familienzentrum sei „konzeptionell einzigartig“

In dem Gebäude sind neben den Angeboten der Awo auch die einer ganzen Reihe weiterer Akteure vereint: „Dieser Vernetzungs- und Angebotscharakter sowie die Besucherschaft aus der Gesamtstadt machen das Familienzentrum konzeptionell einzigartig“, schreibt Baumgart dazu. Nach der Pandemie sei der Zulauf zuletzt „steil nach oben gegangen“. Die Unterschriftenaktion solle der Stadt Delmenhorst verdeutlichen, „wie wichtig diesen der Erhalt des Familienzentrums ist“. Am Montagnachmittag um 16 Uhr – also nach rund vier Tagen – hatten 250 Personen unterschrieben.

Notiz am Rande: Der frühere Chef des Fachbereichs Soziales, Rudolf Mattern, hat die Petition auf chance.org ebenfalls unterzeichnet: „Ich bin überzeugt davon, dass Familienzentren ein wichtiger Bestandteil der Stadt sind. Bei einer Schließung würde der soziale Faktor in Delmenhorst unwiderruflich geschädigt.“

Ende Februar 2024 läuft der Betreibervertrag mit der Awo als Hauptnutzerin aus. Zur Nachfolge will die Stadt erst ein Interessenbekundungsverfahren einleiten, hatte Matterns Nachfolger Hero Mennebäck im Stadtrat deutlich gemacht. Ein verlagertes Familienzentrum an der Breslauer Straße würde nach Stadtangaben durch den Umbau rund 450.000 Euro kosten. Hinzu kämen jährliche Betriebskosten von 300.000 Euro.