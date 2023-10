Unter dem Motto „Let‘s craft together – Gemeinsam mit Hørst Laternen basteln“ veranstaltet „Im Hørst Daheim“ am Samstag, 14. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr das diesjährige Laterne-Basteln im Nachbarschaftszentrum Wollepark, Westfalenstraße 6.

Verein freut sich auf die Aktion

Wie bereits in den vergangenen vier Jahren möchte der Verein auch in diesem Herbst mit Delmenhorster Familien gemeinsam Laternen basteln und damit Licht in die gemütliche Jahreszeit bringen. Der Verein freut sich laut Mitteilung in diesem Jahr wieder auf ein gemeinsames Basteln vor Ort und sei voller Vorfreude auf die Aktion.

Bastelmaterial steht bereit

Es können ganz unterschiedliche und einzigartige Laternen entstehen. Hierfür wird eine Menge Bastelmaterial bereitstehen und die eine oder andere fertig gebastelte Laterne als Inspirationsquelle dienen. Die Vereinsmitglieder von Im Hørst Daheim leiten das Basteln an und geben Hilfestellung.

„In diesem Jahr haben wir zwei typische Herbstlaternen vorbereitet, aber es ist ebenso Material für eigene Ideen vorhanden. Wir freuen uns auf alle Ergebnisse und vor allem auf das Beisammensein.“ sagt Christina Hepner von „Im Hørst Daheim“.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Das Basteln findet ohne Anmeldung statt. Kinder müssen mit einer erwachsenen Begleitperson erscheinen. Je nach Ansturm kann es zu Wartezeiten kommen. Die Teilnahme am Basteln ist kostenlos, der Verein freut sich laut Mitteilung „aber über eine kleine Spende“.