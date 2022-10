Herzliche Begrüßung zwischen Deniz Kurku (links, SPD) und Murat Kalmis (FDP). Foto: Thomas Breuer up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Ticker zum Nachlesen: SPD feiert Doppelsieg - Kurku und Güldner gehen nach Hannover und | 09.10.2022, 09:00 Uhr | Update vor 2 Std. Von Sebastian Hanke Florian Mielke | 09.10.2022, 09:00 Uhr | Update vor 2 Std.

In Niedersachsen wurde ein neuer Landtag gewählt. In unserem haben wir Sie über die Landtagswahl in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg auf dem Laufenden gehalten. Mittlerweile sind alle Wahllokale ausgezählt. Der Ticker zum Nachlesen.