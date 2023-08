Nun ist es aber so: Ich fahre gern Rad. Noch ohne E-Antrieb. Einfach so. Nicht etwa, weil ich einer dieser typischen Radfahrer wäre, die nach oben buckeln und nach unten treten. Das liegt mir fern, ferner noch als ein E-Bike. Vor allem, weil ich gar keine Untergebenen habe, die ich treten könnte. Und das Schleimen ist sowieso nicht meins. Ich bewege mich einfach gern fort an der frischen Luft. Ich bin ein Radler, ein Ritter des Pedals, ein Pedaleur. Mein Rad ist nicht neu. Und angeben kann man damit auch nicht. Es fährt. Vor allem mich. Von A nach B. Und zurück. Und immer wieder nach B.

Drei Gänge für die Ewigkeit

Von meinem Rad verlange ich nicht viel. Es muss nicht glänzen. Es muss keine Bergetappen überstehen. Es reichen drei Gänge. Eigentlich verlange ich nur eines von meinem Rad: Es muss fahren. Und das verlässlich.

Fährt es nicht, fahre ich nicht. Oder höchstens aus der Haut. So wie just. Speichen locker, Hinterrad eiert. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Vorbei die wilde Fahrt. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Nun bin ich kein Bicycle Repair Man. Im Gegenteil: ich habe zwei linke Hände - und alles Daumen. Also ab ins Fachgeschäft. Erste Diagnose des Experten vor Ort: „Fahren würde ich damit nich‘ mehr!“ Da sind wir uns einig, deshalb bin ich hier, guter Mann. Zweiter Satz des Schraubers: Wir können aktuell keine Reparaturen annehmen, wir sind voll bis unters Dach. Das ist wohl dieser Fachkräftemangel. Jetzt kommt mein Gemüt langsam unter die Räder. Guter Rat ist nun teuer, gutes Rad wäre es sowieso. Also das Rad der Geschichte kurz noch einmal eine Minute zurückdrehen, das Anliegen erneut vortragen. Ich brauche meine Tretmühle. Jeden Tag. Der Experte hat ein Einsehen. Schon in zwei, drei Wochen (!), so stellt er in Aussicht, kommt das Ding wieder ins Rollen.