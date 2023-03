Bundespolizisten haben in Bremen einen 50-jährigen Delmenhorster festgenommen. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down Auf Bahngelände in Bremen festgenommen Delmenhorster muss für 135 Tage ins Gefängnis Von Eyke Swarovsky | 13.03.2023, 12:37 Uhr

Bundespolizisten haben einen 50-jährigen Delmenhorster auf einem Bahngelände in Bremen festgenommen. Einem Lokführer war der Mann in der Nacht zum Samstag aufgefallen, als er sich an den Gleisen im Bereich der Parkallee aufhielt.