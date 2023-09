Gekauftes und selbst gezogenes Marihuana, Kokain, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten: Vor dem Landgericht Oldenburg hat ein 37 Jahre alter Mann gestanden, mit verschiedenen Drogen in relativ großen Mengen gehandelt zu haben. Zu den neun von der Staatsanwaltschaft angeklagten Fällen gehören vollzogene oder geplante Verkäufe und Vermittlung von insgesamt rund sechseinhalb Kilo Marihuana „übertrieben guter Qualität“, wie der Angeklagte in einem Chat mit Kunden geschrieben haben soll, 600 in Delmenhorst und Elsfleth selbst gezogenen Marihuanapflanzen, 300 Gramm Kokain, einem Kilo Amphetamin und 300 Ecstasy-Tabletten.

Encrochat: Über 6500 Verdächtige festgenommen

Der Fall des 37-Jährigen gehört in die Reihe der berühmt gewordenen „Encrochat-Verfahren“. Angeblich abhörsichere Encrochat-Mobiltelefone hatten bis Mitte 2020 weltweit viele Kriminelle genutzt und mit ihnen teils sehr offen über Straftaten kommuniziert. Bloß knackten französische und niederländische Ermittlungsbehörden im Frühjahr 2020 die Codes und konnten monatelang verräterische Chats mitlesen.

Unzählige Verfahren wurden anhand dieser Daten eröffnet. In einer kürzlich veröffentlichten Bilanz der europäischen Ermittlungsbehörde Europol seien weltweit auf der Grundlage der entschlüsselten Encrochat-Daten 6558 Verdächtige festgenommen sowie rund 900 Millionen Euro Bargeld beschlagnahmt oder eingefroren worden. Auch wurden unter anderem über 100 Tonnen Kokain, 271 Grundstücke oder Immobilien, 83 Boote und 40 Flugzeuge beschlagnahmt. Für Deutschland hatte der Bundesgerichtshof die Verwertbarkeit dieser Beweismittel bejaht. Allerdings stehen dazu noch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs aus.

Angeklagter soll 24.800 Euro Drogengeld zahlen

Auch der jetzt angeklagte Mann, zu Zeiten der mutmaßlichen Taten von März bis Juni 2020 in Delmenhorst lebend, hatte laut eigener Aussage seine Deals über ein solches Encrochat-Handy organisiert – mit Kunden, die er zum Teil niemals gesehen habe. Im Vergleich zu anderen Encrochat-Angeklagten hatte er zwar eher wenig Drogen vertrieben – aber immer noch so viel, dass die Staatsanwaltschaft eine Einziehung des Wertes des „Taterlangten“ in Höhe von 24.800 Euro verlangt.

Zu erwarten hat der 37-Jährige eine Gefängnisstrafe von dreieinhalb bis vier Jahren, kündigte die Strafkammer unter dem Vorsitz Judith Blohms nach einem Verständigungsgespräch zum Strafmaß mit:

„Wir sind Ihnen sehr entgegengekommen.“

Zugutekommt dem Angeklagten, dass seit den lange zurückliegenden Taten nichts Neues vorgefallen ist und er offenbar seinen Lebenswandel normalisiert hat. Unter anderem besitzt er einen Job und versucht seine durch Tabletten- und Kokainkonsum ramponierte Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite hatte der Angeklagte im Tatzeitraum noch eine Bewährungsstrafe offen. Und das Landgericht Osnabrück bereitet offenbar ein Verfahren wegen eines 420 Gramm schweren Kokainhandels vor.

Ziel der Verteidigung sei, sagte sein Anwalt Tuncay Karaman, dass sein Mandant im Falle einer Gefängnisstrafe möglichst schnell in den offenen Vollzug wechseln kann, um seinem Job nachgehen zu können. Das Urteil soll kommende Woche gesprochen werden.