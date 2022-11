Bei der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht trugen Bürgermeister Hermann Thölstedt (von links) und die Gemeindemitglieder Mark Brosky und Volodia Shulimovich die Kränze zur Gedenkstätte. Foto: Sophie Wehmeyer up-down up-down Kranzniederlegung In Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht in Delmenhorst Von Sophie Wehmeyer | 09.11.2022, 21:00 Uhr

Mit einer Kranzniederlegung am jüdischen Friedhof an der Syker Straße in Delmenhorst ist am Mittwoch an die Opfer der Pogrome gegen Jüdinnen und Juden vor 84 Jahren erinnert worden.