Bereits zum dritten Mal nach 2021 und 2022 findet am kommenden Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr das Delmenhorster Tattoo-Wochenende statt. Geöffnet ist die Messe in und um die Markthalle (Rathausplatz 2) grundsätzlich für jeden, der die bunte Körperkunst von Nahem bestaunen möchte. Doch besonders für diejenigen, die ein Tattoo planen, bietet die Veranstaltung die Chance, sich viele verschiedene Künstler und ihre Werke anzusehen. Auch zum Thema Piercing wird einiges geboten.

Schönste Tätowierungen werden gekürt

Wie der Veranstalter mitteilt, werden neben nationalen auch internationale Top-Tattoo-Künstler verschiedenster Stilrichtungen vor Ort sein, bei denen spontane Tätowierungstermine möglich sind. Ferner wird es sowohl am Samstag als auch am Sonntag einen Tattoo-Wettbewerb geben, bei dem die schönsten Tätowierungen aus verschiedenen Kategorien gekürt werden. Und auch für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Das ist besonders für diejenigen, die sich in der Markthalle ein Tattoo stechen lassen wollen, nicht ganz unwichtig. Denn eine ausgewogene Mahlzeit hilft dem Körper, die Schmerzen besser zu verkraften und nicht zusammenzuklappen.

Hier gibt es Karten

Tageskarten für das 3. Delmenhorster Tattoo-Weekend kosten im Vorverkauf zwölf und an der Tageskasse 15 Euro. Ein Wochenendticket kostet 22 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Tageskasse. Für Kinder bis zwölf Jahre und Rollstuhlfahrer ist der Eintritt kostenlos. Karten im Vorverkauf und weitere Informationen gibt es online unter www.tattooeventbooking.com.