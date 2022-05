Bohren für mehr Insektenvielfalt: Im Kreisel am Hasporter Damm entstehen im Delmenhorster Stadtsüden Insektenhotels. FOTO: Frederik Grabbe Kreisel in Hasport Naturschutz in Delmenhorst: Eine Verkehrsinsel als Zuflucht für Insekten Von Frederik Grabbe | 17.05.2022, 10:48 Uhr

62 Insektenhotels entstehen derzeit auf der Verkehrsinsel am Hasporter Damm in Delmenhorst. Der graue Kreisel soll sich schon bald in eine grüne Oase verwandeln.