Für mehr Sichtbarkeit Deutsche „Institutes for Advanced Study" verabschieden Positionspapier in Delmenhorst Von Marco Julius | 10.10.2023, 21:16 Uhr Das HWK Delmenhorst ist eines von 24 „Institutes for Advanced Study" in Deutschland.

Die „Institutes for Advanced Study“ in Deutschland leisten einen wichtigen Beitrag für die Internationalität und Diversität der deutschen Forschungslandschaft. Damit das bekannter wird, verabschiedeten sie am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst ein Positionspapier.