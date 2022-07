Auch zum Blick ins Kaleidoskop laden die Burginselträume ein: (v. l.) Rebecca Dirler (Theater Anu), Katja von Elbwart (Volksbank Delmenhorst Schierbrok) und Katharina Meißner (Kulturbüro). FOTO: Dirk Hamm up-down up-down Illuminierte Traumwelten Inszenierungen voller Magie locken auf die nächtliche Burginsel Von Dirk Hamm | 21.07.2022, 20:05 Uhr

Freitag- und Samstagnacht wird die Burginsel in Delmenhorst zum Lichtermeer. In Inszenierungen voller Magie und Träumerei werden die Besucher wieder in die Kindheit versetzt.