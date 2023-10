Dass in Delmenhorst viele verschiedene Nationen zu Hause sind, ist keine neue Erkenntnis. Doch die vielfältigen Aktionen im Rahmen der bundesweiten „Interkulturellen Woche“ haben vor Ort sehr bewusst vor Augen geführt, wie, wo und mit welchen Angeboten das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt gelingt.

Nationen werden nicht mehr gezählt

Zum Abschluss gab es einen Tag der offenen Tür beim CaféKö, das der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes an der Königsberger Straße betreibt, und dieser war am Samstag sehr gut besucht. Ob es nun von Menschen aus zwölf oder 15 Nationen sind, die regelmäßig Angebote im CaféKö nutzen, das konnte selbst die dort für die Migrationsberatung zuständige Ilda Grüttner nicht sagen. „Wir haben aufgehört zu zählen“, meint sie. Soll heißen: Manchmal ist das im Alltag auch gar nicht so wichtig.

Ilda Grüttner hat einen albanischen Hintergrund, kam vor vielen Jahren aber nicht als Geflüchtete nach Delmenhorst. Ihre Kollegin Lilli März, als Sozialarbeiterin tätig, kam schon 1989 als Spätaussiedlerin aus Tadschikistan. Beide wissen, wovon sie reden, wenn sie das Gespräch mit Migranten suchen. Sie wissen, dass der Umgang mit Behörden in einem anderen Land erst durchschaut werden muss und das Erlernen der anderen Sprache Zeit in Anspruch nimmt. „Wir sind ein Beispiel für die Leute“, sagt Grüttner.

Frauenkulturcafé hilft vielen weiter

Ein besonderes Angebot ist das einmal in der Woche dort stattfindende Frauenkulturcafé, das neben den Frauen auch deren Kindern offensteht. Lilli März sagt, dass dort die unterschiedlichsten Themen zur Sprache kommen, manchmal auch durch externe Ansprechpartner. Alles eben, was es zum Hineinfinden in eine anfangs noch fremde Gesellschaft brauche. Sie selbst kann sich auch auf Russisch verständigen, akzeptiert es aber, wenn Ukrainerinnen ihr nicht in dieser Sprache, sondern nur auf Ukrainisch antworten wollen. Denn verstehen könne sie dies.

Auch Ehrenamtliche machen Angebote

Die Hauptamtlichen sind bei all dem, was angeboten wird, nicht auf sich allein gestellt. Ihnen zur Seite stehen ehrenamtliche Kräfte, die sich einst selbst erst orientieren mussten und nun anderen eine Stütze sein wollen. Darunter auch ukrainische Geflüchtete wie Kateryna Konovka und Natalia Skozikova, die beide seit anderthalb Jahren in Delmenhorst leben. Erstgenannte leitet eine Malgruppe im CaféKö, während Letztere ein Tanz- und Sportangebot macht. Beim Tag der offenen Tür, der eher einem multikulturellen Fest glich, stellte die erst 19-jährige Natalia Skozikova auch selbst einen Tanz vor.

Guter Austausch verschiedener Akteure

Michael Pleus als Geschäftsführer des Roten Kreuzes lobt den guten Austausch und die Vernetzung mit anderen Delmenhorster Akteuren, die in vergleichbaren Themenfeldern unterwegs sind. Die „Interkulturelle Woche“ hat mit diversen Veranstaltungen vor Augen geführt, dass dies kein bloßes Lippenbekenntnis ist.

Dass es manchmal auch gewisser Vorgaben bedarf, soll nicht unerwähnt bleiben. So gibt es laut Sozialarbeiterin Lilli März im CaféKö eine feste Regel: „Wir reden nicht über Politik und Religion.“