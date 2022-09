Auf diesem Feld an der Autobahn A 28 in Delmenhorst plant der Investor Rang Bau aus Wildeshausen ein kleines Wohngebiet. Foto: KARTENDATEN: GEOBASIS-DE/BKG, GOOGLE up-down up-down Direkt neben der A 28 Investor will laut Stadt auf dieser Fläche in Delmenhorst viel zu viele Wohnungen bauen Von Michael Korn | 06.09.2022, 12:15 Uhr

In Delmenhorst will ein Investor neue Wohnungen bauen. 32 sollen es nach seinen Vorstellungen werden, die Stadt will aber nicht einmal die Hälfte erlauben. Es droht Zoff.