Die Band „Tiree“ ist in der St.-Laurentiuskirche Hasbergen zu Gast. FOTO: Tiree Konzert in Delmenhorst-Hasbergen Irisch-schottische Klänge mit „Tiree“ in der St.-Laurentiuskirche Von Bettina Dogs-Prößler | 13.06.2022, 21:27 Uhr

Die Delmenhorster Folk-Band „Tiree“ spielt am 26. Juni in der St.-Laurentiuskirche in Hasbergen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.