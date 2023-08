Zu wenige Deutsche machen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, darum ist es umso wichtiger, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, sagt Jan Theißen. Der Kursleiter des Instituts für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege (IWK) in Delmenhorst hat nun 13 ausländische Pflegefachkräfte, die sich ihre Ausbildung nach deutschem Recht anerkennen lassen wollten, erfolgreich begleitet.

Meist werben Agenturen ausländische Pflegekräfte an

Die Kursteilnehmer stammen aus Bosnien-Herzigowina, Indien, Albanien, China, dem Kosovo und von den Philippinen, berichtet Theißen. In der Regel würden diese dort von Agenturen angeworben, die auch den bürokratischen Prozess begleiteten. Ein Ehepaar aus seinem Kurs habe sich aber auch auf eigene Initiative auf den Weg nach Delmenhorst gemacht. Zum Teil würden sich aber auch ausländische Menschen ihre Ausbildungen anerkennen lassen, die schon länger in Deutschland leben, so der IWK-Kursleiter weiter.

Anerkennungskurs dauert vier Monate

Vier Monate wechselten die Absolventen zwischen Schul- beziehungsweise Theorieunterricht und dem Einsatz in lokalen Pflegeeinrichtungen, bevor sie ihre Kenntnisprüfungen ablegten. Diese bestehen aus einer mündlichen Prüfung auf Deutsch – die Bewerber müssen laut Theißen vor ihrer Einreise nach Deutschland das Sprachniveau B1 vorweisen – und einer praktischen Prüfung. Bei dieser wird ihre Arbeit von einem IWK-Prüfer sowie einem Prüfer der Einrichtung, in der sie ihre Praxisanteile absolviert haben und die sie später auch übernehmen soll, an einem ganz normalen Arbeitstag unter Augenschein genommen.

„Sie dürfen stolz auf sich sein, diesen großen Schritt gemacht und ihr Ziel – die Anerkennung nach deutschem Recht als Gesundheits- und Krankenpfleger – erreicht zu haben.“ Jan Theißen IWK-Kursleiter in Delmenhorst

Bei 13 weiteren von ihnen offensichtlich mit Erfolg, denn jetzt überreichte das IWK Delmenhorst ihnen offiziell die Bescheinigungen: „Wir freuen uns sehr, den Teilnehmenden nach anstrengenden Wochen zu ihren bestandenen Kenntnisprüfungen gratulieren zu dürfen. Sie dürfen stolz auf sich sein, diesen großen Schritt gemacht und ihr Ziel – die Anerkennung nach deutschem Recht als Gesundheits- und Krankenpfleger – erreicht zu haben“, sagte Theißen. Nun sei noch etwas Geduld nötig, da die offizielle Urkunde durch das zuständige Landesamt ausgestellt wird.

Dank an Pflegeeinrichtungen

„Wir möchten uns an dieser Stelle auch ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung der Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort bedanken“, führte Theißen weiter aus. „Ohne Ihre Hilfe wäre dies nicht möglich gewesen. Wir wünschen den Teilnehmenden und den Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen alles Gute, ruhige Dienste und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.“

Ausländische Fachkräfte nur Teil der Lösung

Die Lösung des Fachkräftemangels sei die Anerkennung der Pflegeausbildung von ausländischen Fachkräften aber nicht, auch wenn sie bereits deutlich zugenommen habe und von der Bundesregierung immer weiter forciert werde, findet Theißen: „Es ist eine Möglichkeit, Fachkräfte zu gewinnen, aber das wird nicht den kompletten Bedarf decken.“