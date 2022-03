Blick in die Awo-Begegnungsstätte, die seit 2009 Hannelore Händels Namen trägt: Weihnachtsbasar im Jahr 1981. FOTO: dk-Archiv Lebensbilder Warum der Name Hannelore Händel untrennbar mit der Awo verbunden ist Von Paul Wilhelm Glöckner | 19.03.2022, 12:09 Uhr

Die Awo-Begegnungsstätte in Delmenhorst, in der sie lange gewirkt hat, trägt ihren Namen: Hannelore Händel war eine prägende Persönlichkeit beim Ausbau der Arbeiterwohlfahrt in der Stadt.