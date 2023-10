Es ist die bereits 33. Ausgabe: Das Delmenhorster Jazzfest verspricht auch in diesem Jahr Konzerte renommierter Künstler. Das Programm mit erstaunlicher Bandbreite hat erneut die künstlerische Leiterin Annett Becker-Edert gestaltet.

Start mit regionalem Abend

Das Jazzfest 2023 startet bei freiem Eintritt mit einem regionalen Abend am Freitag, 3. November, 19.30 Uhr. Zwei Konzerte im Foyer des Kleinen Hauses stehen dann an. Den Auftakt übernimmt das E&TH Duo. „Trotz leiser Töne transportieren Evelyn Gramel und Thomas Brendgens-Mönkemeyer mit ihrer Musik große Gefühle“, heißt es vorab. Das Duo spielt „zarte, filigrane Songs, die mit Kraft und Intelligenz enorme Sogkraft entwickeln“. Die beiden im In- und Ausland renommierten Musiker wollen den von ihnen ausgewählten Jazz- und Bossa-Nova-Kompositionen einen individuellen Ausdruck verleihen.

Bigband spielt viel mehr als Swing

Die Big Band JazzInvaders übernimmt nach der Pause und will ihre Stärken durch die Improvisationen ihrer vielen Solisten und des Kollektivs zum Ausdruck bringen. Im Vordergrund steht die Freude am kollektiven Spiel und die Herausforderung, alte und neue Spielarten des Big-Band-Jazz frisch und unverbraucht klingen zu lassen. Die stilistische Bandbreite reicht vom Swing über Modern bis zu Kompositionen des zeitgenössischen Jazz. Die Leitung hat Hans Kämper.

Jazz in der Stadtkirche

Am Samstag, 4. November, steht dann „A Cuban Jazz Night“ an. Auch in diesem Jahr wird die Kooperation mit der Stadtkirche fortgeführt. Als Teil des Jazzfestes veranstaltet die Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner „A Cuban Jazz Night“ mit dem Pianisten Jorge Luis Pacheco und dem Perkussionisten Bernado Pérez. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Stadtkirche. Pacheco gilt als einer der führenden Pianisten und Musiker der neuen Generation des Jazz in Kuba und ist unter anderem Gewinner der „Montreux Jazz Piano Solo Competition“ in der Schweiz. Der junge Pianist mit den „fliegenden Händen“ konzertiert weltweit und spielte bereits mit Jazz-Größen wie Wynton Marsalis und Dave Weckl. Gemeinsam mit dem kubanischen Perkussionisten Bernado Pérez macht er sich auf eine musikalische Reise in die Kultur Kubas.

Schülerkonzert gehört fest zum Programm

Ebenfalls erneut im Programm ist das Schülerkonzert am Freitag, 24. November, 11.30 Uhr. Die Band Blue Note Bach präsentiert dann ihr Projekt „Bach2School“ im Kleinen Haus. Blue Note Bach bedient sich dabei Melodien der europäischen klassischen Musik, insbesondere von Johann Sebastian Bach. Mit „Bach2School“ haben Jens Schöwing und Matthias Entrup ein eigenes Konzertformat entwickelt und bieten so Einblicke hinter die Kulissen ihrer Bearbeitung. Im Quartett mit Marc Prietzel und Christian Frank spielt die Band ausgewählte Titel aus ihrem Repertoire und erklärt dabei auf unterhaltsame Weise die Arbeitsweise einer Jazzband. Schulklassen (ab dem 5. Jahrgang) können sich noch bis zum 10. November für das Schülerkonzert anmelden. Der Eintritt für Schüler beträgt fünf Euro, Aufsichtspersonen haben freien Eintritt. Anmeldung per E-Mail an kulturbuero@delmenhorst.de oder unter 04221 992458.

Doppelkonzert im Saal

Am Freitag, 24. November, findet ab 19.30 Uhr das erste Doppelkonzert im Saal des Kleinen Hauses statt. Es treten auf Leléka sowie Omer Klein & Sebastian Studnitzky. Leléka ist ein junges multikulturelles Berliner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria, deren Stimme den Charakter und die Atmosphäre der Musik dieser Band bestimmt. „Die von dynamisch groovenden Passagen bis zu zarten Folk-Balladentönen reichende Klangwelt der Band findet den passenden Rahmen in einer durchaus zeitgemäßen Jazzsprache, die das Quartett zu einem abwechslungsreichen Konzept entwickelt hat“, heißt es vorab.

Eigene Klangweilten

Pianist Omer Klein und Trompeter Sebastian Studnitzky sind international anerkannte Komponisten und Bandleader. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt war, so heißt es, vom ersten Ton an klar, dass es zwischen den beiden und der Musik eigentlich keine Grenzen gibt. Neben ihren eigenen Kompositionen bieten sie Konversationen zu Stücken ihrer Lieblingskünstler.

Zwei Konzerte zum Abschluss

Den zweiten Abend und den Abschluss des Jazzfestes bestreiten im Kleinen Haus am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr das Daniel Karlsson Trio und, nach einer kurzen Pause, Tree House.

Preisgekrönter Schwede

Der schwedische Pianist Daniel Karlsson gilt als einer der spannendsten europäischen Jazzmusiker. In vielerlei Hinsicht erinnert er an das legendäre Trio e.s.t., nicht zuletzt durch sein Album „Fusion for Fish“, für das seine Band als „Swedish Radio Jazz Group of the Year 2014“ ausgezeichnet wurde und den schwedischen „Jazz Grammy 2015“ gewann. Bereits das achte Album – es heißt „Sorry Boss“ – hat das Trio auf ihrer Europa-Tournee nun im Gepäck. „Voll ausgelassener Spielfreude mischt das Trio Jazz, Soul und Pop; jedoch schwingt immer eine klare nordische Note mit“, verspricht die Ankündigung.

Vielfalt der niederländischen Jazz-Szene

Felix Schlarmanns neuestes Projekt Tree House umfasst außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten, die sich in den Kompositionen der Gruppe wiederfinden. Die Mitglieder bringen etwas in die Musik ein, das Tree House zu mehr als der Summe seiner Teile macht. In der ungewöhnlichen Besetzung des Ensembles ergänzen sich zwei Saxophone und Gesang und fügen sich in die bunten Schichten von Gitarre und Klavier ein. Mit diesem neuen Projekt hat sich der in Amsterdam lebende Schlagzeuger seinen langjährigen Wunsch erfüllt, mit der Klangpalette eines etwas größeren Ensembles zu arbeiten. Dafür stellte er eine siebenköpfige Gruppe aus kontrastreichen Musikern verschiedener Generationen zusammen, die die Vielfalt der niederländischen Jazz-Szene widerspiegelt.