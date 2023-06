Komiker Johann König trug die Anekdoten aus dem Familienleben humorvoll und abwechslungsreich vor. Foto: Niklas Golitschek up-down up-down Auftritt im Theater Kleines Haus Komiker Johann König gibt in Delmenhorst Einblicke in sein Familienlieben Von Niklas Golitschek | 02.06.2023, 13:17 Uhr

Fünf Hühner und drei Kinder – mit den neuen Haustieren ist eine ganz neue Dynamik in der Familie von Johann König entstanden. Wie es dazu kam, erzählte der Komiker am Donnerstag bei seiner Lese-Show zum Buch „Familie macht glücklich“ in Delmenhorst.