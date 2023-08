Johnny Cash ist wieder da. Die Legende des „Man in Black“, einem der laut Mitteilung „einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit 1 Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten“, lebt in den Cashbags weiter. Die „The Johnny Cash Show – by The Cashbags – Live in Germany“ kommt am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr ins Theater Kleines Haus.

Alles echt und live

The Cashbags werden beschrieben als das „wahrhaftigste Johnny Cash Revival der Welt“ um Sänger Robert Tyson. „Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals“, heißt es in der Mitteilung.

„Man glaubt, das Original vor sich zu haben“

Der gebürtige US-Amerikaner Tyson komme seinem Vorbild stimmlich und äußerlich so verblüffend nahe, „dass man glaubt, das Original vor sich zu haben“, wie es weiter heißt. Neben Tyson brilliert die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash sowie Stephan Ckoehler, David Seezen und Tobias Fuchs als das berüchtigte Begleittrio „The Tennessee Three“.

Klassiker werden originalgetreu wiedergegeben

In Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild orientiert sich „The Cashbags live in Germany“-Show an einschlägigen, weltberühmten Konzertshows des Vorbilds. Sie liefert originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Rahmen einer zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischem Gast „June Carter“. Songs der „American Recordings“ werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert.