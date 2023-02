Sönke Harfst aus Hude ist 23 Jahre alt und Polizist. Ihn reizt die Vielfalt des Berufsbildes, Foto: Marco Julius up-down up-down Bewerbermangel bei der Polizei Junge Leute erklären: Darum werden wir Polizisten Von Marco Julius | 11.02.2023, 07:58 Uhr

Warum wollen junge Menschen heute noch Polizistin oder Polizist werden? Was treibt sie an? Wie sehen sie den Beruf? Das dk hat mit drei jungen Menschen gesprochen, die aktuell in der Polizeiinspektion Delmenhorst ihren Dienst versehen.