Romina Jordemann will mit ihrem Verkaufswagen „Gretchens Unverpackt“ das Angebot auf der Jute bereichern. Foto: Jordemann up-down up-down Verkaufswagen am Jute Center „Gretchens Unverpackt“ will in Delmenhorst nachhaltig eine Lücke schließen Von Marco Julius | 23.02.2023, 11:58 Uhr

Die Welt ein kleines bisschen besser machen, das will Romina Jordemann mit ihrem Verkaufswagen „Gretchens Unverpackt“. Am Jute Center bietet sie künftig ihre Produkte an.