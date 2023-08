Als großes, aber unnötiges Problem sieht die Stadt Delmenhorst das sogenannte „Littering“ an. Gemeint ist das achtlose Wegwerfen von Abfall oder Müll aller Art. „Litter“ auf Englisch, deshalb „Littering“. Das kann ziemlich dreist sein, wie beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz kürzlich erlebt hat, als eine Müllhalde an einem Kleidercontainer in Deichhorst entdeckt wurde. Noch in diesem Jahr will die Stadt mit einer „Anti-Littering-Kampagne“ dagegen ins Feld ziehen.

Bequemlichkeit sorgt für Ärgernis

Halden wie bei dem DRK-Container und ähnliche Ansammlungen oder auch der fast alltägliche Dreck auf Straßen – wie Zigarettenkippen, Papiertaschentücher, gebrauchte FFP-Masken oder Plastikverpackungen – sollen verhindert werden. Die würden – schreibt die Stadt – „aus Bequemlichkeit bzw. aufgrund mangelndem Umweltbewusstseins sorglos einfach weggeworfen und liegengelassen, obwohl oft adäquate Entsorgungsmöglichkeiten (Abfallbehälter) angeboten werden.“ Auch andere Ideen zur Bekämpfung von Müll auf den Straßen liefen bisher ins Leere.

Die Bestandteile der Kampagne laut einer Vorlage für die Politiker des Umweltausschusses:

Hinweise – möglich etwa im Stil „Flotter Sprüche“ – auf Pflaster und Gehwegen mittels Schablonen und selbstauflösender Sprühfarbe in der Innenstadt sowie an hoch frequentierten Stellen im gesamten Stadtgebiet, Konventionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Artikeln oder Flyern, Informationen in sozialen Medien und Vernetzung und Austausch mit anderen Betroffenen Unterstützung von eventuell entstehende Eigeninitiativen – als Erweiterung der Aktivitäten im Rahmen des jährlichen Aufräumtages.

Vierstellige Kosten für die Aktion

Nötige Schablonen seien bereits angeschafft worden. Kosten würde das Projekt nach bisheriger Planung etwa 5500 Euro. Dem gegenüber stehen die Schäden durch das Littering: Laut Umweltbundesamt schade es der Umwelt, weil als Abfall weggeworfene Stoffe nicht mehr genutzt werden können und so mehr Material (wie Verpackungen) energieintensiv hergestellt werden muss, oder weil sich Kunststoff nur sehr schlecht in der Natur zersetzt und als Mikroplastik in Böden, Gewässern und Tieren für Schäden sorgt. Außerdem schade Littering der Gesellschaft, weil die Lebensqualität der meisten Menschen beeinträchtigt werde: Vermüllte Orte sind hässlich. Zudem erzeuge Littering Kosten für die Reinigung. In Deutschland sind es laut Stadt 740 Millionen Euro – also Kosten allein aus Bequemlichkeit und Achtlosigkeit.

Start im Herbst

Zum Start der Kampagne wird bisher kein genauer Tag genannt, aber der jetzt kommende Herbst ist geplant. Der Politik wird die Kampagne in der kommenden öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses am Dienstag, 5. September, ab 17 Uhr in der Markthalle, vorgestellt.