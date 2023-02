Das russische Borisoglebsk ist Delmenhorst seit 1994 über eine Städtepartnerschaft verbunden. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Städtepartnerschaft Kappt Delmenhorst die Bande zum russischen Borisoglebsk? Von Frederik Grabbe | 24.02.2023, 16:33 Uhr

Angesichts des Kriegs in Osteuropa will sich die Delmenhorster SPD gegenüber der Ukraine solidarisch zeigen und eine Städtepartnerschaft eingehen. Wäre in so einem Fall jene zum russischen Borisoglebsk überhaupt noch zu halten?