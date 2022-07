Als das Delmenhorster Wahrzeichen entstand: Der Bau des Wasserturms 1909/10 war ein besonders prestigeträchtiger Auftrag für die Firma von Bauuunternehmer Karl Twisterling. FOTO: dk-Archiv up-down up-down Vor 150 Jahren geboren Karl Twisterlings Arbeiter bauten den Delmenhorster Wasserturm Von Dirk Hamm | 23.07.2022, 13:35 Uhr

Zum Rathausensemble in Delmenhorst kommt zuerst der Name Stoffregen in den Sinn. Aber auch der Bauunternehmer Karl Twisterling hat einen großen Anteil: Seine Arbeiter bauten den Wasserturm.