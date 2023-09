Die Restaurierung des Rathauses ist in Delmenhorst ein Dauerthema. Bereits seit 2014 wird versucht, diese Arbeiten anzugehen. Dass die Stadt jetzt neun Jahre später vorgeschlagen hat, das Projekt abzubrechen, sorgt für Unverständnis bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag.

Obwohl für die geplante und notwendige Innenrestaurierung bereits hohe Fördergelder akquiriert worden seien, habe die Stadt immer wieder eine Verlängerung der Umsetzung beantragt. „Inmitten dieser Verfahren, die auch die zuständige Behörde in Hannover nicht nachvollziehen kann, schlägt die Stadt vor, die Instandsetzung nicht mehr weiterzuverfolgen“, stellt Mittag fest. „Soll es der Innenrestaurierung des Rathauses so ergehen wie dem Kleinen Haus oder anderen Projekten, wo die Instandhaltung zu spät erfolgt ist oder komplett ausgesetzt blieb, um schließlich noch höhere Kosten nur aus dem eigenen Haushalt zu finanzieren?“, fragt sich die Bundestagsabgeordnete aus Delmenhorst.

Susanne Mittag habe sich selbst für die Fördergelder eingesetzt

Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes seien in den Jahren 2014 und 2016 Fördergelder zur Instandhaltung des Rathauses genehmigt worden. Mittag ergänzt: „Ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Mittel für das Delmenhorster Rathaus bewilligt werden. So ein Vorgehen habe ich im Wahlkreis noch nicht erlebt. Diese Fördergelder hätten andere Antragssteller damals mit Begeisterung angenommen.“ Die Instandhaltung müsse jetzt durchgeführt werden, denn, so Mittag, „mit Sicherheit wird es in Zukunft keine Fördergelder dafür geben.“

Susanne Mittag ist SPD-Bundestagsabgeordnete. Foto: imago images/Political-Moments

Alexander Mittag: Kulturelles Erbe nicht vernachlässigen

Im Anschluss an die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten am 13. September in Delmenhorst betont der Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Alexander Mittag, dass man auch in finanziell schweren Zeiten dieses kulturelles Bauerbe nicht vernachlässigen dürfe, „Wenn wir die Förderung zurückgeben, zahlen wir dafür in Zukunft wesentlich mehr – ohne Förderung!“, sagte Alexander Mittag.

Dr. Lars Konukiewitz (SPD), Vorsitzender des Wirtschaftsausschuss, ergänzte dazu: „Die Markthalle wurde bereits vor einigen Jahren saniert und der Brunnenplatz soll ebenfalls auf unseren Antrag hin ansehnlicher gestaltet werden. Wir werden uns dafür einsetzen, auch das Rathaus als Kernstück unseres innerstädtischen Bauerbes zukünftig zu bewahren und für eine entsprechende Ratsmehrheit werben.“