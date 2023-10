Spätestens seit ChatGPT ist die Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde. Viele haben Angst. Befürchten, dass ihre Jobs durch die immer schneller voranschreitenden Entwicklungen überflüssig werden. Oder gar, dass die KI die Welt regieren und alle Menschen vernichten könnte. Dass die Sorgen groß sind, wurde am Montagabend im Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) deutlich. Vor knapp 100 Zuhörenden hielt der KI-Forscher Ipke Wachsmuth einen Vortrag zum Thema „Maschinen, Computer, künstliche Intelligenzen: Was kommt auf uns zu?“ und konnte die Anwesenden beruhigen. „Die Maschinen sind nicht böse“, machte er deutlich.

Kriminelle nutzen immer öfter KI

Denn: Es komme auf die an, die sie bedienen. Da gibt es zum einen die, die die Technik gezielt böswillig einsetzen. „Der Enkeltrick bekommt ganz neue Dimensionen“, so ein Anwesender. Inzwischen benutzen Kriminelle nämlich KI, um Stimmen von Familienangehörigen nachzuahmen. Und auch auf anderen Ebenen revolutioniere KI gerade das Verbrechen: Bomben-Anleitungen per Bestellung oder Spam-Mails auf Knopfdruck seien keine Seltenheit. Wachsmuth sagt dazu:

„Menschen mit verwerflichen Zielen wird es immer geben.“

Viel mehr Sorgen mache ihm die Leichtsinnigkeit, mit der viele Nutzer KI bedienen. „Man verlässt sich auf Navigationsgeräte, obwohl man den Weg vielleicht auch so finden könnte“, so Wachsmuth. „Dabei geht der Orientierungssinn verloren.“ Ein weiteres Beispiel: Die Energieversorgung werde bereits automatisiert gelenkt. „Das kann kein Mensch mehr alleine steuern“, erklärte der Fachmann. „Wir sollten uns fragen, ob wir uns wirklich so abhängig machen wollen.“

Und auch die Vermenschlichung von Computern sei keine gute Idee. Selbst Experten – wie jüngst ein Google-Ingenieur, der eine KI für ein fühlendes Wesen hielt und suspendiert wurde – könnten teilweise nicht mehr zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden. Es gehe schon bei Kleinigkeiten los. So werde dem Staubsauger-Roboter ein Spitzname gegeben oder Siri und Alexa nach dem Befinden gefragt. „Deren Antworten sind aber nicht authentisch, sondern programmiert“, erklärte Wachsmuth. Auch wenn es so anmuten mag. „Witzig sind sie deshalb, weil der Konzern sie menschlicher erscheinen lassen will.“

ChatGPT im Unterricht ist kein Rückschritt

Bei all den bedenklichen Aspekten wolle der Forscher aber trotzdem optimistisch bleiben: „Ich bin immer wieder fasziniert, was heute alles möglich ist.“ Ohne Technik gebe es keinen Fortschritt. „Was wäre die Alternative? Wieder wie im Mittelalter leben?“ Stattdessen müsse es vorangehen. Zu der neuesten Entwicklung gehört der Einsatz von ChatGPT im Schulunterricht. „Kritisches Denken kann auch dadurch trainiert werden, indem man den vorgefertigten Text analysiert und optimiert“, sagte Wachsmuth. Der KI-Spezialist machte deutlich: Das Nutzen der Technik sei weder positiv noch negativ, auf den Umgang mit ihr komme es an.