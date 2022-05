Am Jugendhaus Hasport sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Holzhütten einer Kinderstadt abgebrannt. FOTO: Carsten Rehder Die Polizei ermittelt Kinderstadt „Little Delmenhorst“ geht in Flammen auf Florian Mielke und | 24.05.2022, 10:34 Uhr Von Eyke Swarovsky | 24.05.2022, 10:34 Uhr

Am Kinder- und Jugendhaus „Treff Hasport“ an der Seestraße hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Die Kinderstadt „Little Delmenhorst“ ging in Flammen auf.