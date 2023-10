Delmenhorster Heimatjahrbuch 2023 Erinnerungen an die Kindheit: Wer hat die größten Bombensplitter gefunden? Von Dirk Hamm | 07.10.2023, 10:42 Uhr „Kindliche Erinnerungen aus dem Weltkrieg“ steuert Dieter Rüdebusch bei: Makabres Kinderspiel mit Gasmaske. Foto: Dieter Rüdebusch up-down up-down

Zu seinem 100. Geburtstag hat der Heimatverein Delmenhorst sein Heimatjahrbuch in diesem Jahr sehr persönlich gestaltet: In 14 lesenswerten Aufsätzen blicken Zeitzeugen zurück auf ihre Kindheit und Jugend in der Delmestadt.