Gut 200 Zuschauer haben den Start des Open-Air-Kinos auf der Delmenhorster Burginsel miterlebt. FOTO: AleX/PHOTO up-down up-down Filmvergnügen unter freiem Himmel Kino auf der Delmenhorster Burginsel legt guten Start hin Von Marco Julius | 10.08.2022, 13:13 Uhr

An sechs Abenden verwandelt sich die Delmenhorster Burginsel gerade in ein Open-Air-Kino. Die Resonanz zum Start übertrifft das Vorjahr. So läuft der Vorverkauf.