Mann auch gegenüber Polizei aggressiv Kinobesucher schlägt in Delmenhorst mehrere Frauen und wandert in die Psychiatrie Von Melanie Hohmann | 27.09.2023, 14:29 Uhr

Ein aggressiver Mann hat im Kino in Delmenhorst mehrere Frauen geschlagen und ist abgehauen. Als die Polizei ihn ausfindig macht, wird er auch ihnen gegenüber aggressiv. Am Ende landet er in einer Psychiatrie.