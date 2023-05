Die Kita-Leiterin Yvonne Lux (rechts) und Geschäftsführer des Trägers „Deine Kindertagesstätte“ Stefan Sinnhuber freuen sich auf die Kinder. Foto: Lea Borner up-down up-down Kita-Eröffnung in Stickgras am 1. Juni Neuer Kita-Träger in Delmenhorst: Kinder spielen barfuß und lernen christliche Werte Von Lea Borner | 30.05.2023, 19:15 Uhr

Ein Träger aus Oldenburg eröffnet am 1. Juni seine erste Kindertagesstätte „Schatzinsel“ in Stickgras. Sein Konzept: Wahrnehmungsförderung, Nächstenliebe und Vielfalt. Wegen des Fachkräftemangels geht die Kita schrittweise an den Start.