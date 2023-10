Betreuung in Kindertagesstätten Kita-Fachtag in Delmenhorst: „Wir brauchen händeringend Fachkräfte“ Von Frederik Grabbe | 13.10.2023, 20:30 Uhr Wie werden Kinder krisenfest? Eine Frage, die sich für Delmenhorster Jungen und Mädchen besonders stellt. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down

Mit einer Fachkräfteoffensive will die Stadt Delmenhorst mehr Personal für Kindertagesstätten gewinnen. Eine Rolle spielte dabei am Freitag ein Fachtag in der Markthalle. Dabei ging es um die Fähigkeit von Kindern, Krisen zu verkraften. In Delmenhorst ist diese besonders gefragt.