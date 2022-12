Blumen zum Abschied: Pfarrer Thomas Meyer dankt Grazyna Guzy (li.) und Renate Zubel in der Stadtkirche für ihre jahrzehntelange Arbeit mit Kindern. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Nach Jahrzehnten in Kita-Arbeit Für Renate Zubel und Grazyna Guzy beginnt jetzt der Ruhestand Von Dirk Hamm | 18.12.2022, 14:05 Uhr

Zwei langjährige Mitarbeiterinnen in den evangelischen Kitas in Delmenhorst sind während des Sonntagsgottesdienstes in der Stadtkirche feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Für Renate Zubel und Grazyna Guzy beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt.