Blick in die westliche Lange Straße in den 1960er Jahren: Die Häuser 119 bis 121 (v. re.) beherbergten damals das Süßwarengeschäft Awick, das Schuhhaus Meyerholz, Blumen Logemann und das Porzellanhaus Sommers. Archivfoto: dk-Archiv up-down up-down Abbruchhäuser Lange Straße 119 bis 121 Klangvolle Namen stehen für einstigen Glanz der Delmenhorster Innenstadt Von Dirk Hamm | 27.07.2023, 15:55 Uhr

Gleich drei Häuser an der Langen Straße stehen vor dem Abriss noch in diesem Jahr. Mit ihnen verbindet sich ein gutes Stück Delmenhorster Innenstadtgeschichte - und die Erinnerung an einige klangvolle Geschäftsnamen.