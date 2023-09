Die neue Konzert- und Theatersaison im Kleinen Haus, eine der prägenden kulturellen Institutionen in Delmenhorst, steht kurz bevor. 36 Veranstaltungen umfasst das Programm der Spielzeit 2023/2024. Und der Vorverkauf läuft bereits - und das zur Zufriedenheit des Konzert- und Theaterdirektion um Ulrike Thümmel. „Unsere Abos sind in Stein gemeißelt, eine feste Bank“, sagt Thümmel. Und auch der Einzelverkauf für bestimmte Abende laufe bereits gut. „Der Auftakt mit ‚König Ödipus‘ von und mit Bodo Wartke am Samstag, 16. September, ist bereits bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Auch am Montag, 25. September, wenn die Theaterfassung des modernen Fernsehklassikers „Der Tatortreiniger“ auf dem Programm steht, werden der Saal gut gefüllt sein. Überhaupt lasse sich sagen: Krimis laufen aktuell im Vorverkauf gut.

Mögen den direkten Kontakt zum Theaterbesucher: Dagmar Schäfer (links) und Petra Hofer von der Konzert- und Theaterdirektion.

Während der Corona-Pandemie habe sie schon so manchen Tag gezweifelt, ob das Publikum zurückkomme. „Aber es ist zurück. Wir haben längst wieder die Besucherzahlen wie vor der Pandemie - und sogar in Teilen mehr“, sagt Thümmel. Rund 20.000 Besucher pro Saison, das sei schon eine Hausnummer in einer Stadt dieser Größe. „Das Kleine Haus wird angenommen, auch weil wir Kontinuität garantieren, im Personal und in der Qualität des Angebots“, sagt sie, die schon seit Jahrzehnten die Geschicke der Spielstätte leitet. Die Erfolgsformel des Kleinen Hauses bringt sie wie folgt auf den Punkt: „Erreichbar, erlebbar, bezahlbar“. Gerade der Abo-Preis sei quasi unterirdisch günstig. Und auf Abos, also auf Menschen, die sich frühzeitig festlegen, sei man angewiesen. Sie bilden quasi das Fundament. Mit kleinem Etat ein Maximum bieten, das sei Jahr für Jahr die Devise. Und das mit einem Programm, das eigens für Delmenhorst und die Region gebaut sei.

Von Justus Frantz bis Gerog Gysi

Zu so einem Programm gehören auch immer wieder große Namen. „Namen ziehen“, weiß Thümmel. Weil sie für Qualität stehen, weil sie aber auch oft Emotionen und Erinnerungen wecken. Gregor Gysi (3. Dezember), Justus Frantz mit einem weihnachtlichen Konzert (7. Dezember), Barbara Auer und Walter Sittler (21. Januar) oder Gayle Tufts (26. April) sind da zu nennen. Konzerte von Klassik bis Pop, Märchen, die schon genannten Krimis, Komödien, eine Varieté-Show an Silvester (15.30 und 19.30 Uhr), das beliebte Neujahrskonzert mit der Philharmonie Lemberg (2. Januar): Die Bandbreite des Programms ist erneut enorm. Das Städtische Orchester Delmenhorst feiert sein Heimspiel unter dem Titel „Mit des Geschickes Mächten“ am 8. Aptil. „Hamlet“ lässt sich im englischen Original erleben (8. Februar).

Weihnachtliche Stimmung

Auf Justus Frantz freut sich Ulrike Thümmel übrigens besonders, sie ist ihm schon seit Langem freundschaftlich verbunden. „Charme vergeht eben nicht“, sagt sie über die ungebrochene Anziehungskraft des Pianisten, der im kommenden Jahr 80 wird. „Das wird wieder ein besonderer Abend, der uns in weihnachtliche Stimmung versetzen darf.“ Tannenbäume und eine spezielle Beleuchtung sollen das fördern. Ulrike Thümmel mag die Stimmung in „ihrem Kleinen Haus“, sie ist dort quasi aufgewachsen. Und mag das Haus auch in die Jahre gekommen sein, Pläne für eine Sanierung werden seit Jahren gemacht, verworfen und neu gemacht, sie sagt: „Dieses Haus ist eine Institution. Noch immer. Weil es funktioniert.“ Wer Thümmel kennt, der weiß: Sie steht für das Machbare. Wolkenkucksheime sind nicht das, wonach sie in Immobilienanzeigen suchen würde. Viel weiter über den Rand der Theaterbühne will sie sich aber nicht lehnen, wenn die Zukunft des Theaters debattiert wird. Sie jedenfalls plant jetzt schon die Spielzeit 2024/2025.