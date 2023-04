Schnarchende Männer: Allein zu Hause halb so wild. Als Bettnachbar im Krankenhaus die Hölle. Symbolfoto: imago images / Shotshop up-down up-down Fünf Tage im Krankenhaus Wenn schnarchende Männer einem die Nacht zur Hölle machen Eine Kolumne von Marco Julius | 05.04.2023, 09:23 Uhr

In der neuen Folge unserer stets nah am Kassenpatienten orientierten Kolumne Quergedacht geht es ums Schnarchen, um frühe literarische Versuche und um Erinnerungen an eine unselige Zeit.