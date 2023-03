Die neue Kochgruppe versammelt an der hübsch gedeckten Tafel: (v.li.) Marion Rosenfeldt, Gerd Grabhorn, Heidi Sohns und Heike Vogel. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down „Wunderbare Abende“ statt perfektem Dinner Kochgruppe hilft Delmenhorster Singles, Corona-Lücken zu füllen Von Sonia Voigt | 21.03.2023, 06:32 Uhr

Das Sozialleben vieler Delmenhorster hat in der Pandemie gelitten. Mit einer Kochgruppe für Singles geht Heike Vogel dagegen an. Am Anfang stand eine Zeitungsanzeige.