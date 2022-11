Jetzt, wo die Tage kürzer werden, ist es an der Zeit. Der ein oder andere mag es sich rot im Kalender angestrichen haben: Es gilt, sich ebenjenen neu zu kaufen. Das alte Jahr, es riecht schon muffig. Es kann weg. Ein neues Jahr muss her, ein besseres vielleicht. 2023 soll es heißen. Das steht fest. Und verspricht nicht ein neuer Kalender einen Neuanfang? Das kurze Glück, das sich einstellt, wenn man eine Seite abreißen oder umblättern kann, wird doch ins Unendliche gesteigert, wenn man einen neuen Kalender an der Wand anbringen darf. Jenes Verzeichnis der Zeitrechnung nach Tagen, Wochen, Monaten unter Berücksichtigung der nationalen und kirchlichen Festtage.

Mettigel und Bierbäuche

Also auf den Weg gemacht. Doch es gibt mehr Kalender als das Jahr Wochen, Tage, ja Stunden hat. Beispiele gefällig? Kennt man ja: Diese „Männer-Kalender“, die früher beim Bund oder in der Werkstatt im Spind hingen. Fleischeslust. Pfui Deibel. Ist das nicht so 80er? Stichwort Pirelli? Geht gar nicht. Nun, Kalender rund um die Fleischeslust gibt es noch immer. Da wäre zum Beispiel der „Mettkalender - Alles wird aus Hack gemacht“. Ein Bild gewordener Alptraum für vegan lebende Menschen. Als den „Hackkalender für alle Mettfreunde“ preist ihn die Werbung. Gehacktes in allen Variationen. Format DIN A3. Na, dann guten Appetit.

Bleiben wir bei der Fleischeslust. Der „Leberkäse Kalender“ verspricht ebenfalls hochauflösende Fotos, die dem Aficionado das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen sollen. Leberkäse in der Semmel, im Dezember sogar mit Weihnachtsmütze. Humor ist, wenn man trotzdem Appetit bekommt. Es gibt aber auch den Kalender mit dem kläffenden Titel „Dackel, Girls and Cars“. Dreimal darf geraten werden, was dort zu sehen ist.

In Bayern weltberühmt

In Bayern bereits weltberühmt ist der „Bierbauchkalender 2023“, der in hochwertigem Druck in Mattoptik zwölf herrliche männliche Exemplare zeigt, deren Körpermitte vom Gerstensaft ins Ballonhafte geformt wurde. Gewölbt, behaart, gewaltig. Immerhin werden hier mal keine Frauen zur Schau gestellt. In diesem Sinne: Prost! Auf ein besseres 2023!