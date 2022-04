Solidarität in blau-gelb: Seit einigen Wochen wird der Delmenhorster Wasserturm in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet. FOTO: Frederik Grabbe Zuwanderung aus der Ukraine Delmenhorst zeigt Mitgefühl und Stärke Meinung – Frederik Grabbe | 13.04.2022, 14:37 Uhr

In den vergangenen vier Wochen hat sich zu Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Delmenhorst vervielfacht. In der Not zeigt die Stadt Mitgefühl und Stärke. Ein Kommentar.