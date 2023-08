In Zukunft klimaneutral Kommunale Wärmeplanung: Delmenhorst steht noch ganz am Anfang Von Frederik Grabbe | 21.08.2023, 06:14 Uhr Die Wärmeversorgung in Delmenhorst soll bis 2045 klimaneutral werden – unter anderem könnten Wärmepumpen dabei eine Rolle spielen. Foto: Silas Stein / dpa up-down up-down

Wärme ohne fossile Energieträger: So soll die Versorgung in Zukunft aussehen – auch in Delmenhorst. Die kommunale Wärmeplanung soll diesen Umstieg vorbereiten. Teile der Delmenhorster Politik drängen bereits zur Eile.