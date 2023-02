Wer auf die 35-Jährige in Delmenhorst geschossen hat, ist bisher unklar. Foto: Jörn Hüneke up-down up-down Mordkommission ermittelt weiter Nach Kopfschuss auf Delmenhorsterin: Beide Tatverdächtige noch auf freiem Fuß Von Lea Borner | 14.02.2023, 11:40 Uhr

Der Ehemann der verletzten Frau, der am Freitag in den Kopf geschossen wurde, gilt seit Montag auch als Verdächtiger. Das ist der aktuelle Stand, am vierten Tag nach der Bluttat.