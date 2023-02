Polizeitaucher suchen in der Delmenhorster Graft nach Hinweisen. Foto: Nonstopnews up-down up-down Suchaktion mit Tauchern in der Graft Kopfschuss in Delmenhorst: Das ist der aktuelle Ermittlungsstand Von Lea Borner | 13.02.2023, 13:15 Uhr | Update vor 1 Min.

Nach dem Kopfschuss auf eine Frau an der Moltkestraße in Delmenhorst am vergangenen Freitag übernimmt nun die Mordkommission und schickt Taucher in die Graft. Das ist der aktuelle Ermittlungsstand am Montag nach der Tat.