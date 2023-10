Vierter Prozesstag Kopfschuss in Delmenhorst: Vernehmung des Opfers dauert über fünf Stunden Von Ole Rosenbohm | 19.10.2023, 17:30 Uhr Fünf Stunden musste die Nebenklägerin (vorne Mitte) aussagen. Ihre Anwälte Armin Holthus (vorne links) und Valeska Schelske (vorne rechts) waren dabei an ihrer Seite. Das Bild stammt vom Prozessauftakt. Hinten Oberstaatsanwalt Thomas Sander, der am ersten Prozesstag die Anklage verlesen hatte. Foto: Ole Rosenbohm up-down up-down

Am vierten Tag im Prozess um den Mordanschlag auf eine Frau in Delmenhorst sagte am Mittwoch das Opfer aus. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Zuvor meldete sich die Verteidigung: Ein neues Gutachten soll die Unschuld der Angeklagten beweisen.