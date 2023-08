Die Stadtbücherei Delmenhorst erhält Besuch aus den Niederlanden: Mathijs Deen nimmt Krimi-Liebhaber am Donnerstag, 31. August, 19.30 Uhr, mit auf eine spannende Reise ins niederländisch-deutsche Wattenmeer. Das kündigt die Stadt Delmenhorst an. Der Schriftsteller und Hörfunkautor erzählt bei der Reihe „Crime with Wine“ zudem von seiner Arbeit und seinen Recherchen zur Nordsee.

Kommissar hat sich zur Ikone der Literaturszene entwickelt

Mit Kommissar Liewe Cupido, auch „der Holländer“ genannt, hat Deen eine ungewöhnliche Figur geschaffen, die sich in rasanter Geschwindigkeit vom Geheimtipp in der Welt der Kriminalermittler zur Ikone in der Literaturszene entwickelt hat, kündigt die Stadt an. Deen stellt in der Stadtbücherei die ersten Fälle Cupidos mit den Titeln „Der Holländer“ und „Der Taucher“ vor. Die Stadtbücherei und die Volkshochschule Delmenhorst als Kooperationspartner versprechen einen spannenden Abend und gute Unterhaltung.

Der Eintritt kostet acht Euro. Darin enthalten ist ein Glas Wein. Eine Anmeldung unter Telefon (04221) 98 18 00 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-delmenhorst.de ist erforderlich. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Bei Rückfragen steht das Team der Stadtbücherei telefonisch unter (04221) 99 24 76 oder per E-Mail an stadtbuecherei@delmenhorst.de zur Verfügung.