Krimi- und Thrillerautorin Petra Hammesfahr ist zu Gast in der Stadtbibliothek. FOTO: Wilfried Hammesfahr Psychothriller und Wein in der Stadtbücherei Krimiautorin Petra Hammesfahr zu Gast in Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 17.05.2022, 20:41 Uhr

Die bekannte Krimi- und Thrillerautorin Petra Hammesfahr ist in der Reihe „Crime with Wine“ in der Stadtbücherei zu Gast. Für diesen spannenden Abend sind noch Karten zu bekommen.