Unter dem Titel „Das Meer – ein Feinkunstabend“ organisiert das Kulturbüro der Stadt Delmenhorst am Freitag, 6. Oktober, eine Vernissage und ein anschließendes Konzert. Mit etwas Glück können dafür Karten beim Delmenhorster Kreisblatt gewonnen werden.

Malgruppe „HausBerGer“ stellt aus

Die Vernissage für die Ausstellung „Meer und mehr“ beginnt am Freitag um 18 Uhr im Kleinen Haus in Delmenhorst. Gezeigt werden Bilder der Malgruppe „HausBerGer“, deren Mitglieder sich mit dem Thema Meer künstlerisch auseinandergesetzt haben – mit Küstenlandschaften, maritimen Persönlichkeiten und Meerestieren. Der Beginn der Ausstellung, die bis zum 7. November andauert, wird mit „Köstlichkeiten zum Thema Meer“ begleitet. Die Wein- und Feinkostunternehmen Vinolisa und La Piazza bieten erlesene Weine aus Küstenbereichen, wie es in der Ankündigung heißt.

Eine Reise an die Küste

Anschließend, um 20 Uhr, beginnen Michael Rettig und Clovis Michon ihr Konzert „Das Meer“, mit dem sie bereits in der Elbphilharmonie aufgetreten sind, im großen Theatersaal des Kleinen Hauses. Durch die Musik des Klaviers und Violoncellos im Einklang mit den Geräuschen und Bildern des Videos werden die Besucher mit auf eine Reise an und auf das Meer gebracht, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Musik der beiden Künstler wird durch eine Videoinstallation begleitet. Das Video nahm Jobst von Berg an der Nord- und Ostsee auf. Das Konzert dauert etwa eine Stunde.

DK verlost zweimal zwei Karten

Der Eintritt für die Vernissage ist frei. Für das anschließende Konzert – das im Vorverkauf beim Kulturbüro 20 Euro, ermäßigt 18 Euro Eintritt kostet – gibt es zweimal zwei Freikarten beim Delmenhorster Kreisblatt zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, ist lediglich eine Mail mit dem Stichwort „Das Meer“ an aktionen@dk-online.de nötig. Sie muss den postalischen Absender und eine Telefonnummer enthalten. Einsendeschluss ist Freitag, 6. Oktober, 10 Uhr. Die Gewinner werden auch noch am Freitag per E-Mail benachrichtigt.

